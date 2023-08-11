拜登簽署行政命令，將授權美國財政部長禁止或限制美國投資中國的半導體、量子運算和人工智慧（AI）三大科技領域。

外媒報導，過去一年來，美國政府已經向盟國與合作夥伴說明這項行政命令，並強調必須要取得盟友的協同合作，才能避免美國減少的投資被其他國家補上。但截至目前為止，尚沒有任何一個國家表態跟進。

據英媒報導，英國首相蘇納克現在正面臨跟進禁止英國投資中國該三大科技領域的壓力，但或許心中也正在打著跟進的如意算盤。

Hogan Lovells政府事務主管、曾經任職於英國內閣公署的Robert Gardener表示，跟進美國禁令可能讓蘇納克對英國發展AI技術更具野心，英國政府亟欲讓英國成為全球科技中心，而其聚焦的未來五大技術之一就是AI。英國的部會首長們會更加樂意看到投資流向英國，尤其是英國的AI技術，而非投資國外，而且還是投資外流到中國，這仍可能對英國的穩定構成威脅。

英國首相發言人表示，英方會仔細考慮這些新措施，「我們將繼續評估某些投資帶來的潛在國安風險」。

美國的其他盟友是否有著類似的想法目前尚不得而知。

韓國政府發布聲明表示，美國總統的行政令僅適用於美國人與美國法人未來的投資，因此研判這些措施對韓國相關產業的影響有限，但韓國政府將仔細分析此舉對韓國自身經濟的影響，必要時將向美國政府轉達韓國政府與企業的立場。

歐盟執委會發言人表示，歐盟將仔細分析美方的這項行政命令，我們將與美國政府保持密切聯繫，並期待就此議題持續合作。