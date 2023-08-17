全球投資人看到「反貪腐」的方式，以及在追求「共同富裕」的道路上，民營企業日益被邊緣化，即俗稱「國進民退」趨勢。

在上個月，多個政府機構對醫療業發動反貪腐運動，希望為民眾提供價錢更合理的住房、教育、醫療。

投資人立即將對醫療業的打壓，與此前對私人家教和線上教育業者的打壓做比較，也比較了對網路金融的馬雲情況。投資人的結論是，中國希望在這些產業領域，擴大政府影響力。

這使得投資者現在選擇政府部門，而非私營部門。

滬深300的醫療股次指數本月下跌4.4%，今年以來跌20%。但投資者已大舉買入北京同仁堂等國有醫藥生產商的股票，後者本月已經上漲14%。

有業者預計，擁有政治支援的中藥企業，將會從中受益。

投資人現在完全相信，習近平將毫不留情地推進他的社會和經濟議程，其中大部分的議程是借鑑了毛澤東的馬克思主義和社會主義思想。

GW&K的合夥人兼投資經理Nuno Fernandes表示，中國投資者必須認識到，國家有權力凌駕於私人利益之上，這意味著企業需要「從任何環境和情況中獲利」。

因此，Fernandes大幅減持在中國製藥企業的投資組合。

中國政府將對任何被視為加重人民經濟負擔的產業，進行打壓整治。只要能犧牲少數，讓大多數人受益的，任何產業都會受到打壓。