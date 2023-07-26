聯電第二季合併營收562.96億元，季增3.85％、年減21.87％，營業利益156.75億元，季增8.25％、年減44.34％，惟受業外收益減少影響，歸屬母公司稅後淨利156.41億元，季減3.35％、年減26.66％，為近2年低點，但仍全處改寫同期次高，每股盈餘1.27元。

累計聯電上半年合併營收1105.06億元、年減18.43％，營業利益301.55億元、年減達40.28％，仍雙創同期次高，毛利率、營益率分降至35.72％、27.29％。在業外轉虧為盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利318.24億元、年減22.63％，仍創同期次高，每股盈餘2.58元。

聯電總經理王石表示，由於供應鏈持續調整庫存，第三季晶圓需求前景尚不明確。雖然公司在第二季看到復甦微光，但整體終端市場的氣氛仍然疲弱，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。

儘管下半年整體大環境可能不如預期，但王石認為，聯電在嵌入式高壓製程等特殊製程方面擁有強大領先地位，將使22/28奈米的業務維持十足韌性。同時，聯電正加速展開提供客戶所需的矽中介層技術及產能，以滿足新興人工智慧（AI）市場需求。

聯電第二季產能約263萬片8吋約當晶圓，季增4.12％、年增3.88％，隨著南科Fab 12A廠區22/28奈米新產能開出，第三季產能估增至約266萬片，季增1.26％、年增4.73％。今年資本支出維持約30億美元不變，其中9成用於12吋產能、1成用於8吋產能。

王石指出，第二季22/28奈米產品組合營收季增達29％，占比自約20％升至22％。隨著結構性趨勢推動智慧手機至汽車等終端設備中的半導體含量增加，確信28奈米對現有及未來新產品應用，將會是需求長期穩健的技術製程。