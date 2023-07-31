由於各產品線銷售狀況或多或少都有受到客戶去化庫存影響，致使揚明光上半年業績表現不佳，第2季合併營業收入8.17億元，季增12%，年減35%，營業毛利0.89億元，季增33%，年減65%，單季毛利率10.9%，季增1.7個百分點，年減9.2個百分點，營業損失8,849萬元，稅後淨損6726萬元，其中歸屬母公司業主之淨損為6716萬元，單季每股淨損為0.59元。

揚明光表示，就產品來看，相較上季，微投光機因非大陸區客戶新機種上市，出貨增長42%；3D列印因新機種量產，出貨成長22%；車用產品因HUD與投地燈出貨增加，季增15%；其餘產品線出貨與第一季變化不大。

揚明光上半年營業收入15.47億元，年減37%，營業毛利1.56億元，年減67%，合併毛利率10.1%，年減9.1個百分點，營業損失1.63億元，稅後淨損1.53億元，其中歸屬母公司業主之淨損為1.53億元，每股淨損1.34元。

徐誌鴻表示，今年上半年我們繳出一張非常差成績，營收衰退很顯著。雖然公司在上半年進行了降低成本與控制費用措施，營業費用減少了1億元，但稼動損失還是非常高，所以有非常大的虧損。

就各產品線來看，揚明光財務長張雅容表示，這3年公司積極調整產品線，微投光機過去是揚明主要營收來源，約佔營收比重3成到4成，終端銷售市場則是大陸跟非大陸各佔50%，去年下半年開始大陸市場逐漸進入消費緊縮，並受到低價單片LCD投影解決方案影響，今年上半年佔比下降至20%，取像光學主要是智能家居及傳統安控鏡頭，對公司來是比較穩定成長但速度緩慢的產品線，約佔15%到20%，光學元件/3D列印/車用是公司認為未來可以持續且長期維持成長趨勢的三大產品線，這三大產品線2020年佔比約25%，最近三年逐漸提升至目前的40%以上。