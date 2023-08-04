尤其是疫後復甦落空的中國，自去年以來一直都是全球智慧手機的一大拖累，根據Counterpoint調查，中國第二季（4～6月）整體智慧手機銷售額大減8%，並創下2014年以來新低。然而蘋果在中國的銷售卻意外強勁。

蘋果第三財季iPhone手機營收年減2%，為396.7億美元，低於市場預估的399.1億美元。其大中華區（含國、香港和台灣）營收年增7.9%，達到157億美元，優於分析師預期。

蘋果執行長庫克周四在財報發布後的電話會議上表示，iPhone在中國的銷售額實現「2位數」增長，且其他產品在中國的銷售情況也很好，「這主要因為轉而使用iPhone手機的數量創新高，以及原iPhone用戶的升級需求強勁。上季我們的穿戴式、家居和配件等產品以及服務，在中國的營收也都創下新高記錄」。

庫克表示，這個全球最大手機市場的用戶正在拋棄包括小米、華為等蘋果最大競爭對手的Android手機。

在印度方面，儘管公司高層沒有透露具體數字，但彭博社報導，iPhone在印度的銷售額實現2位數增長，並創下歷史新高。且根據先前的報導，2022財年（截至2023年3月底），蘋果在印度的營收大幅成長近50%，直逼60億美元大關。