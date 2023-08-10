耀登第2季合併營收為3.82億元，年減少2.80%；稅後淨利0.43億元；EPS為0.91元，年增加12.35%。單季毛利率為43.64%；營業利益率為11.94%。

耀登上半年合併營收8.04億元，年增加4.88%；稅後淨利0.94億元；EPS為2.01元，年增加40.56%。上半年平均毛利率為43.61%；營業利益率為13.87%。

耀登第2季天線與代理設備產品線營收佔比約各半，天線產品中消費型出貨持續增溫，車用產品佔比也逐步提升至7~8%，產品組合逐步優化。第2季出貨地區營收佔比方面，美系客戶佔50%，歐系佔15%，大陸10%、東南亞25%，美系客戶仍是公司拉貨主力。

展望第3季，耀登天線產品將因越南廠的產能加入後明顯提升量能。在毫米波產品方面，耀登已經以專案形式出貨給美國電信商客戶，且由於電信商對於頻段的產品需求是一致的，耀登後續也可望因此打入其他電信商客戶。在不同頻段產品開發上，耀登在28G產品已開發完成，目前正在與客戶洽談合作事宜，39G產品也已成立專案進行開發，主要針對美國客戶，預計第4季可望開發完成出貨，28G、39G產品主要用於O-RAN基站類型的設備上。

毫米波產品在主流的15G、28G、39G頻段，耀登預計今年皆可開發完成，產品線完整後，等待市場發酵，耀登針對不同客戶再做客製化調整即可出貨。毫米波的技術目前主要應用在特殊的場域與專網上，之後終端應用將逐漸擴大，在消費型與工控、衛星領域都將導入毫米波產品，耀登在毫米波產品的營收也將逐步成長，預期明年毫米波的專案數量將明顯增加，在毫米波產品的營收將快速成長下，整體營收佔比可望來到高個位數百分比。

耀登在代理設備方面，訂單能見度持續保持一年以上，是穩定成長動能之一，加上耀睿實驗室5G微基站互通性和資安測試領域需求與日俱增，公司三大產品線皆正向發展，未來營運向上可期。