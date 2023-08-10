台積電預期第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，毛利率52.5％、營益率39％分創近7季、近15季低點。

台積電表示，3奈米製程強勁量產將帶動第三季營收回升，惟部分成長動能被客戶持續庫存調整抵消。而在稼動率回升狀況下，仍預期第三季毛利率將下滑，主因3奈米量產初期稀釋抵銷約2～3個百分點，預期第四季毛利率將被稀釋約3～4個百分點。

台積電將今年美元營收展望自衰退中個位數（4～6％）下修至近1成，儘管今年營運面臨更大挑戰，資本支出仍可達320～360億美元預期低標。並維持未來幾年美元營收年複合成長率（CAGR）達15～20％預期不變，長期毛利率達53％目標應可達成。

外資認為，台積電調降後財測展望符合市場預期，認為儘管短期營運面臨挑戰，但看好台積電明年可望強勁成長、優於整體產業。鑒於長期成長展望不變、AI應用未來成長動能可期，均維持「買進」及「優於大盤」評等、目標價區間600～718元不變。