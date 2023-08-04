南電第二季合併營收101.33億元，季減19.45％、年減33.27％，營業利益14.44億元，季減達54.37％、年減達73.17％，分創近3年、近11季低點。毛利率、營益率驟降至18.97％、14.25％，雙創近2年半低點。

雖受惠新台幣匯率貶值，匯兌收益挹注南電第二季業外收益達5.28億元、較首季虧損0.16億元大幅轉盈，仍年減23.91％，使稅後淨利15.72億元，季減32.37％、年減達67.67％，每股盈餘2.43元，仍雙創近2年半低點。

合計南電上半年合併營收227.14億元、年減23.64％，營業利益46.09億元、年減達54.67％，毛利率、營益率降至24.83％、20.29％，加上業外收益同步年減達54.41％，使稅後淨利38.97億元、年減達55.44％，每股盈餘6.03元，均為近3年同期低點。

南電受終端市場需求疲弱、半導體產業庫存調整影響，稼動率下滑使今年營運表現明顯轉弱。投顧法人認為，南電第二季ABF載板稼動率降至50～60％、BT載板小幅回升至70％、PCB持平70％，本業營運表現大致符合預期，業外匯兌收益挹注則使獲利略優於預期。

展望後市，南電仍看好載板產業需求成長，既有資本支出規畫不便，包括錦興廠進行無塵室環境改造、設備自動化調整改造，樹林二廠新產能預期提前於本季少量生產，並評估在台塑集團東南亞既有廠區布建產能可能性，最快下半年有所決策。

投顧法人指出，鑒於主要美系客戶庫存調整、PC復甦緩慢，南電因應未來人工智慧（AI）及高速運算（HPC）大尺寸高階產品需求，提前於本季展開錦興廠無塵室升級改造。由於錦興廠占整體產能達73％，預期到明年首季才完成升級，短期將影響下半年營運動能。

投顧法人預估，受錦興廠工程影響，南電第三季ABF載板稼動率將低於50％，BT載板受惠美系客戶系統級封裝（SiP）備貨需求，稼動率可望回升至80～85％，PCB稼動率亦回升至80％，據此下修南電第三季營收預期為季減個位數百分比，營運延後至第三季落底。

不過，就中長期而言，投顧法人認為，AI伺服器配備的晶片數量，將較一般伺服器的3～4顆跳升至逾16顆，所採用的ABF載板內涵價值將由一般伺服器的20美元跳升至逾200美元，有助於明年ABF載板產業供需狀況改善。

不過，考量錦興廠升級改造至明年首季，將影響短期獲利，投顧法人下修南電今明2年獲利預期35％、16％，將評等自「增加持股」調整至「持有」，目標價自310元降至260元，並指出後續將密切觀察廠房升級改造與高階產品認證進度。