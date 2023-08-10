耕興上半年營收24.81億元，年減1.3％，合併毛利率為54％，歸屬母公司淨利為7.72億元，年增1.88％，每股盈餘為7.59元。耕興表示，在AI伺服器產業將帶來爆發性成長的需求下，該類產品出貨需於測試距離10米的超大型電波暗室執行大電流電磁波干擾測試檢驗的需求也同步大幅增加。內部已規畫擴增第二間大電流專用10米電波暗室，以因應相關伺服器大廠接踵而至的大電流產品檢測需求。

零件事業部在近年逐步轉型客製化產品服務的策略下也傳出好消息，同樣因為高速運算的AI伺服器需大電流大功耗的特性，透過新結構的TLVR（Trans Inductor Voltage Regulator）耦合電感來增加耦合電流，進而快速增加暫態電流響應速度來提升整體效能。國內伺服器大廠指定特殊規格訂製的TLVR電感日前已獲採用，待客戶量產時未來即可大量出貨。這類產品應用於AI伺服器相較於傳統伺服器的使用數量與單價較一般電感相比皆是倍數以上的增加，將會有效提高零件事業部的獲利能力。目前看來第3季營運狀況會略優於第2季，第4季樂觀迎來今年的旺季效應。

東研信超上半年營收3.54億元，年減19.51％，歸屬母公司淨損0.08億元，每股虧損0.33元。上半年虧損主要受到去年第4季的A2LA事件影響，使合併營收減少，在單位固定成本增加，且子公司電測認證公司仍在建廠階段，而已開始費用攤提認列下，使上半年毛利率降為40％。

東研信超台灣實驗室已於7月份取得NVLAP認證資格，並排定大陸實驗室現場稽核時程，在今年第3季末可望取得認證資格，重啟美國FCC案件檢測及出具報告業務，下半年起A2LA事件產生負面影響將逐漸排除，至第4季可望完全消除。

看好特殊規格市場需求，電測認證公司第2季已完成人員進駐，待設備進場定位，將提出TAF認證申請，預計在今年內取得資格，並於2024年起加入營運行列。同時，東研信超亦已啟動WiFi 7之檢測量能，預期明年動能可望明顯放大。