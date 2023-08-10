高爾夫球具代工龍頭復盛應用第2季單季獲利5.23億元，年減61.2%，每股純益為3.93元；上半年獲利12.34億元，年減47.3%，每股純益9.35元。復盛Q3客戶新品出貨可望為營運添新柴，Q3業績可望優於Q2，Q4又為營運旺季，法人預估，今年下半年營運估將優於上半年。而2023年受到高爾夫球原有客戶調整庫存影響，復盛應用本業營運呈現衰退，再加上2022年業外匯兌利益墊高基期，法人預期，今年全年度獲利將呈現衰退。

大田第2季單季稅後純益1.46億元、年減76.57％，EPS為1.74元；上半年稅後純益2.44億元、年減72.40％，EPS為2.92元。由於大田的客戶在疫情期間積極補庫存，因此今年上半年出貨保守，預期Q4的旺季到來，出貨力道才可望加大。

高爾夫球市場上半年客戶積極去化庫存，衝擊到各業者的業績表現，第4季為傳統旺季，營運可望回溫。展望2024年，在主要客戶調整庫存已暫告一段落，業者也將分別陸續推出新品搶占市場，營運可望恢復成長動能。