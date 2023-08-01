世界先進第二季合併營收98.54億元，季增20.37％、年減35.6％，營業利益18.05億元，季增32.26％、年減達69.45％，分自近3年、近5年半低點回升。毛利率持平30.03％、遜於去年同期49.97％，營益率18.32％，雖低於去年同期38.64％，但自10年低點回升。

在營收及本業獲利回升，配合業外收益季增20.21％、年增近1.04倍挹注下，世界先進第二季稅後淨利19.95億元，季增46.29％、仍年減達59.17％，每股盈餘1.22元，自近5年低點回升，為同期第三高。

累計世界先進上半年合併營收180.41億元、年減37.34％，為同期第三高，但毛利率30.03％、營益率17.58％，雙創近11年同期低。不過，在業外收益跳增1.63倍挹注下，稅後淨利33.58億元、雖年減達62.59％，仍創同期第三高，每股盈餘2.05元。

世界先進先前預期第二季營收將回升至94～98億元，毛利率及營益率則介於29～31％、16.5～18.5％間，持穩首季狀況。實際營收回升至98.54億元、超越財測預期，毛利率持穩首季30.3％、營益率回升至18.32％，亦達財測區間高標，整體表現符合預期。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，隨著消費電子客戶晶圓需求回升，帶動第二季晶圓出貨量約51.1萬片，季增24％、年減34％，平均售價（ASP）季減6％。稼動率回升及較佳的匯率，抵銷電價上漲、平均價格下滑影響，使毛利率持穩。業外收益主要來自利息收入。