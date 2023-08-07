南電受終端市場需求疲弱、半導體產業庫存調整影響，營收及稼動率下滑導致第二季稅後淨利驟降至15.72億元、每股盈餘（EPS）2.43元，雙創近2年半低點。累計上半年稅後淨利腰斬至38.97億元、每股盈餘6.03元，均為近3年同期低點。

展望後市，南電仍看好載板產業需求成長，既有資本支出規畫不便，包括錦興廠進行無塵室環境改造、設備自動化調整改造，樹林二廠新產能預期提前於本季少量生產，並評估在台塑集團東南亞既有廠區布建產能可能性，最快下半年有所決策。

投顧法人指出，鑒於主要美系客戶庫存調整、PC復甦緩慢，南電因應未來人工智慧（AI）及高速運算（HPC）大尺寸高階產品需求，提前於本季展開錦興廠無塵室升級改造。由於錦興廠占整體產能達73％，預期到明年首季才完成升級，短期將影響下半年營運動能。

投顧法人預估，受錦興廠工程影響，南電第三季ABF載板稼動率將低於50％，BT載板受惠美系客戶系統級封裝（SiP）備貨需求，稼動率可望回升至80～85％，PCB稼動率亦回升至80％，據此下修南電第三季營收預期為季減個位數百分比，營運延後至第三季落底。

不過，就中長期展望觀察，投顧法人認為AI伺服器配備的晶片數量，將較一般伺服器的3～4顆跳升至逾16顆，所採用的ABF載板內涵價值將由一般伺服器的20美元跳升至逾200美元，有助於明年ABF載板產業供需狀況改善。

然而，考量錦興廠升級改造至明年首季，將影響短期獲利，投顧法人下修南電今明2年獲利預期35％、16％，將評等自「增加持股」調整至「持有」，目標價自310元降至260元，並指出後續將密切觀察廠房升級改造與高階產品認證進度。