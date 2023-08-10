「紅旗」（Red Flag）空戰聯演是美國空軍首要的空戰演習，如今為了未來可能和中方爆發衝突，破天荒地和海軍航母最重要的「混合訓練單位演習」（COMPTUEX）結合。退役中將帥化民9日在《頭條開講》節目強調，美國航母如果躲在拒止線1600公里以外，飛機的攻擊半徑就不夠。日、韓空軍基地雖可以起飛，以1000公里的打擊半徑配合海軍演習，只能影響中國大陸東海艦隊一部分，頂多截斷後路，對台海無法有直接影響。

「再怎麼好的飛機，它都有航程的限制！」帥化民表示，假如能飛1600公里，那作戰半徑只有800公里；能飛2000公里是極限了，作戰半徑就只有1000公里。美國本土飛機不能飛這麼遠，一定要航母來，但航母又躲在拒止線1600公里以外，飛機的攻擊半徑就不夠。

Congratulations to all who participated in RED FLAG – NELLIS 23-3. This was RF’s first maritime integration into the Navy’s COMPTUEX, the largest adaptation of RF since its inception nearly 50 yrs ago. @NellisAFB, great job advancing joint combat readiness & integration training! pic.twitter.com/nLRUlo4BtH — Gen Mark Kelly (@ACC_Commander) August 8, 2023

帥化民提到，在日本、韓國的空軍基地可以起飛，以他1000公里的打擊半徑，配合海軍的演習。這個演習只能影響中國大陸東海艦隊，但是他沒有辦法介入到台灣。如果武統的話，中國大陸要發動戰爭，主要目標是台灣，東海艦隊跟北海艦隊是一個側翼行動。

「你這個紅旗演習，只能夠影響北海艦隊是不是調過來。」帥化民指出，菲律賓這邊，根本美國就沒有什麼空軍。從日本跟韓國的空軍基地向外畫1000公里，那就是美國海軍跟美國空軍可以演習的地方、能發揮戰力的地方。把基本性能算一算，就知道他威脅的半徑在哪裡。

帥化民強調，所以他只能影響到東海艦隊跟北海艦隊的一部分，而不能影響到台灣。如果要說他截斷你的後路、打擊你的船隻，還有那麼一點可能，「而且是陸機起飛的飛機，海軍起飛的飛機，都不太可能加入！但是陸機也會遭到反制！」