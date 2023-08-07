世豐表示，7月營收受惠集團持續穩固美洲市場銷售、深化歐洲地區業務訂單表現，積極推動新款利基型產品、新領域業務進展，並與客戶保持良好合作關係、密切溝通並掌握訂單出貨排程，同時持續與客戶深化其他新款螺絲產品開發，滿足多樣客製化產品需求，提升業務合作黏著度，有助於提升世豐差異化業務接單利基，加上世豐整體庫存保持安全水位，並無高庫存壓力，皆有望創造整體良好營運動能。

展望2023年第三季，世豐持審慎保守看法。觀察美洲地區對於螺絲螺帽產品仍保持一定需求，世豐仍不斷進行客戶業務接單策略調整，包括透過新產品、新領域業務策略，豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲、汽車滑軌扣件等多款新品接單表現，同時趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望提振客戶回補庫存備貨力道，並推升集團未來整體營運穩定發展。

世豐指出，憑藉集團近年積極投入旗下螺絲扣件產品相關研發應用之技術能力升級，持續朝高端化、高科技、以及高值化等面向邁進，有助於豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，並提升品牌力、創造更多合作機會，另一方面，世豐仍持續朝溫室氣體減碳目標邁進，將ESG企業永續的精神帶入集團，除全廠燈具採用LED燈泡、空調控溫、感應式電燈等措施，更打造智慧化工廠、使用可再生料、生產用水使用再生水比率提升、建置ESG資訊平台等多項努力，有助於帶領集團朝向企業永續創新成長及長期價值提升。