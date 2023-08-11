東台董事會7月通過對子公司榮田釋股2,703千股，每股認購價為46元，實收股款為1.24億元。榮田接單暢旺，上半年獲利0.64億元；此外，另一家子公司Anger經過多年企業組織調整與產品組合優化，上半年度由虧轉盈，獲利0.66億元，但集團營運結果仍受整體市場環境不佳影響產生虧損。

在半導體發展上，東台將於9/6~9/8參加SEMICON Taiwan 2023，此次展會將與集團關係企業東捷科技(8064)及由志聖(2467)、均豪(5443)、均華(6640)所組成的G2C+聯盟共同展出，將聚焦半導體製造前端與後端製程，提供客戶不論在材料加工面、製程整合面與設備進口取替代上，更全面與完整的選擇。

另外，東台在9/18~9/23參加「2023漢諾威世界工具機展EMO」，本屆展會協同集團子公司榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、PCI-SCEMM、Anger，以及於2023年度加入的法國Cerimatec等集團夥伴，除了針對產業客戶展示包括航太、新能源、電動車在內的方案外，也搭配展機來呈現包括智慧化、複合化、自動化解決方案。