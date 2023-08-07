由於電競相關產品出貨增溫，信錦第2季合併營業收入為21.62億元，季增18.1%，營業毛利為4.23億元，季增36.14%，單季合併毛利率為19.6%，季增2.6個百分比，受惠於部分高階機種出貨高於預期及產品組合轉佳，營業淨利約1.24億元，季增2.05倍，營業利益率為5.8%，季增3.6個百分比，也優於去年同期的5.4%，在業外匯兌收益貢獻下，單季稅前盈餘約2.7億元，歸屬於母公司的稅後盈餘約1.71億元，分別較上季及去年同期成長355.1%及13%，以期末股本計算，單季每股盈餘約1.38元。

雖然因全球經濟產業環境不佳，客戶訂單需求保守，信錦上半年合併營收為39.92億元，年減28.3%，在產業庫存的調整階段，信錦努力進行成本控管及廠區生產製程優化，效益逐漸顯現，今年上半年合併毛利率為18.4%，年增2.9個百分比，營業淨利為1.65億元，營業利益率為4.1%，稅前淨利為3.08億元，稅前淨利率為7.7%，歸屬於母公司的稅後淨利為2.08億元，年增14.4%，每股盈餘為1.68元。

展望下半年，信錦表示，據研調機構指出，2023年下半年在庫存修正已近尾端和季節性因素下，產業訂單需求可望逐漸回溫，預期下半年營運將優於上半年，公司也將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化。

為分散全球生產風險，信錦持續東南亞廠區營運佈局，除原已備有的泰國廠外，2019年底籌設的越南廠已經量產，並成為重要生產基地，由於越南政府提供兩免四減半的租稅優惠，公司也持續在越南當地建立供應鏈，加上廠區自動化生產比例高及完善的電力備援設施等，對公司未來營運將有正面助益，預估今年底信錦越南廠營收占比大約5%到10%，2024年該廠營收占比則可望超過10%。

信錦表示，公司將持續提升各據點的生產效率，進一步強化供應鏈的安全與韌性，並持續整合集團資源，布局產品應用範疇，增加營運量能。