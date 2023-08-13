統振2023年第二季合併營收為5.1億元，受惠於旗下金融科技事業體營運穩健擴張，貢獻公司第二季營業利益0.48億元，加上美金匯兌利益加持，貢獻稅後歸屬於母公司淨利0.64億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.73元，分別季增29%、28%，年減37%、38%。

統振表示，2023年第二季整體營運來自金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為79％、21％，其中，金融科技在Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高下，創造第二季金融科技之絕對金額業績明顯季增66%、年增56%，推進其(金融科技)營收比重明顯較上季增加3個百分點、較去年同期增加9個百分點，進而帶動統振營運表現儘管營收規模減少，第二季毛利率仍締歷年單季新高、達30%，第二季營業利益率9%、稅後歸屬於母公司淨利率13%。

展望2023年全年度獲利表現，統振持高度信心看法不變。除了流通事業體穩健的出貨表現奠定公司營收基礎，在未來金融科技業務拓展上，隨著少子化、疫後各產業缺工議題，勞動部常態化引進移工補充人力，從今年上半年移工在台人數近74萬人創新高來看，可預期移工在台人數成長趨勢，將有助統振之金融科技業務良好的開拓環境。統振將持續投入資源擴大高穩定現金流之金融科技事業體，並看好此次宏碁以每股40.05元認購統振10,000仟股的私募案，未來彼此戰略合作將聚焦於發展金融科技相關技術，拓展東南亞外籍移工之小額匯兌業務至更多海外市場版圖，全力搶佔更多外籍移工市場份額，以期隨著QuickPay APP 有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，推進中長期營運正向成長。

統振7月合併營收為1.95億元，受惠於金融科技及流通兩大事業體營運穩健貢獻，月成長13.29％；累計1至7月合併營收達12.49億元。