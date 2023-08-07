川湖今天下午舉辦法說會，川湖今年第2季合併營收為13.14億元，季增13.14%，營業毛利為7.77億元，季增14.79%，王俊強表示，受惠於AI伺服器上半年開始少量出貨，即使產能利用率只有30%，第2季合併毛利率來到了59.14%，季增0.85個百分點，創下單季歷史新高，單季營業淨利為6.06億元，季增12.34%，營業淨利率為46.18%，季減0.33個百分點，稅後盈餘為7.14億元，季增56.13%，單季每股盈餘為7.5元。

王俊強表示，從傳統的enterprise server到hyper scale server，川湖市佔率一直在30%左右，由於新的AI GPU server導軌技術層次高，且公司完整設計廣受客戶接受採用，川湖導軌在新一代AI server市佔率有機會來到50%，在一個新的創新技術開始之初就有一個很好的啟始點，對於公司未來幾年的發展將是非常正面。

川湖今年上半年合併營收為24.75億元，年減32.38%，營業毛利為14.54億元，年減29.27%，合併毛利率為58.74%，年增2.58個百分點，營業淨利為11.46億元，年減33.11%，營業淨利率為46.33%，年減0.51個百分點，稅後盈餘為11.72億元，年減38.59%，每股盈餘為12.3元。

展望下半年，王俊強表示，歷經長時間的庫存調整即將在第3季底及第4季調整完畢，預計第4季AI server將開始出貨，新平台server亦將在年底陸續導入，我們預估，新平台的enterprise/hyper scale server市佔率將會繼續上升，公司正面看待2024年及2025年整體業績成長可期待性。