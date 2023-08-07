第二季終端市場需求依然相當疲軟，筆電/桌機、儲存裝置、電腦組件、周邊/耗材等產品，均來到近五年的新低。但與提高生產力以及AI應用相關的產品，如伺服器、儲存系統、以及Azure/Copilot等雲端與AI服務，則達到20％～30％以上的年增，持續改寫同期新高。加上智慧裝置與半導體業務開發新客戶有成，帶動聯強第二季各月營收逐月攀高，6月單月月增近30％，累計第二季季增7％。

在獲利部分，雖然營收下滑，但由於商用加值、智慧裝置等高毛利產品業務比重提高，聯強第二季毛利額達41.8億元，創同期歷史新高，毛利率4.40％則為同期次高。營業淨利受惠於毛利創高、加上嚴控營運費用，也達到同期次高，年增2％，淨利額20.3億元、淨利率2.14％。稅前盈餘則受到高利率環境、以及去年仍有認列美國投資收益的影響，年減11％，來到27.0億元。

但由於聯強積極提升營運效率、精準管控庫存，使得週轉天數下降、營運資金需求降低，淨利息支出較上季大幅減少65％，帶動第二季稅前盈餘季增12％，淨利率回升至2.84％。稅後純益17.0億元、每股盈餘1.02元，年減29％。

累計上半年，聯強營收1,835億元，營業淨利40.9億元，稅前盈餘50.9億元，稅後純益34.3億元，每股盈餘2.06元。

展望未來，聯強認為雖然市場情勢依然不明朗，但聯強仍將持續致力於優化自身經營體質，精簡運作，提升營運效率，敏捷因應市場變動，下半年的表現，將維持原先的預期，逐季走升。