海悅表示，全球經濟趨緩，台灣健全房市政策依舊，以致台灣房市進入房價新平衡時期，建案銷售價貼近市場行情，對於房市交易仍具有成交機會，海悅憑藉全台代銷策略，淡化區域房市榮枯風險，第二季隨著全台預售建案陸續開案，建案銷售價格符合消費者期許之代銷建案順銷挹注，繳出第二季合併營收13.93億元、營業利益4.9億元與稅後純益3.67億元，年增率分別為12.36％、39.44％與118.59％，每股稅後盈餘（EPS）2.75元，稅後淨利創歷史同期新高，營運表現較上季已明顯回升。

海悅第二季因代銷業務前期投入的營業費用已提前陸續攤提，加上大數據分析優化營運管理與銷售策略，繳出單季毛利率47％、營業利益率35％與稅後淨利率26％，較去年同期分別增長8、7與13個百分點，呈現三率三升表現。

海悅受惠多角化運營，以合建與自建策略，參與土地開發與投資興建，下半年台中《達麗創世紀》轉投資收益將啟動貢獻，營運表現可期。

展望下半年，海悅全台代銷儲備量能充沛，代銷業務來源無虞；另外，座落正台中水湳智慧城之台中「達麗創世紀」，近期亦將啟動交屋，將可按完工比例逐季認列，並可降低（償還）10億元的土建融額度，維持營運體質良善，且後續每年亦將有一～二個投資收益建案挹注代銷與營建收入，預期仍將持續受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，與轉投資收益並進，全年營運正向。