數字科技旗下591新建案分析，前幾年市場熱絡，建案去化速度快，但隨著各縣市房價水漲船高，不僅新竹以北地區漲幅均超過1成，中南部亦逐步站穩3字頭高點，加上市場變天，目前能順利銷售的建案不是促銷方案夠有感，就是本身在區域擁有價格優勢甚至是銷售戶數少，才有辦法在不景氣中殺出重圍。

以台北市來看，由於房價基期高，目前新案成交單價已突破每坪120萬，年漲幅逾1成，買方猶豫期本就相對較久，除非建案本身擁有特殊亮點。案量充沛的新北市，今年上半年快銷案並未如預期般多，主因便是區域推案水位過高，加上進場建案量體大、競品多且價格又維持高檔，新案行情年漲7萬衝破每坪50萬大關，去化自然得花更多時間。而桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，分布在房價基期低的龍潭、觀音地區為大宗。

新竹去年上半年有多達30筆快銷案為全台最多，不過今年同期卻驟降至6筆，年減高達8成。當地市調指出，高房價正是當地銷況放緩的原因，資料顯示，當地新案成交單價從每坪40萬上漲至45.9萬，精華區塊更動輒6、7字頭，讓不少自住客寧願選擇到遠一點的新豐、湖口等蛋白區置產，以面積更大的透天產品來取代市區大樓。

台中這兩年因房市發展過熱，加上捷運通車後利多出盡，整體熱度平平，快銷案數量變化不大。南二都去年上半年受科技題材鼓舞，房市旺到不行，但隨著台積電光環褪去，市場激情不再，以台南來說，目前新案行情每坪已見3字頭，高房價也逼得買方轉往佳里、西港等蛋白區塊。至於高雄，同樣受利空衝擊，加上北高雄等地房價過熱產生排擠，讓許多原先持續看房的購屋族態度轉向保守，快銷案從15筆重摔至2筆，近9成的年減幅更是各縣市最高。