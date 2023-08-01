汎銓自結第2季合併營收5.03億元，年成長19.79%，營業毛利為1.94億元，年增21.29%，隨著旗下材料分析(MA)業務動能增強，兩岸地區營運據點檢測分析規模效益放大等挹注，即使在今年起積極擴增專業分析人員，人資成本增加下，第2季毛利率、營業利益率分別達38.61%、21.83%水準，稅前盈餘1.1億元，年成長28.37%，單季每股稅前盈餘為2.53元。

由於全球半導體晶圓廠、設備商與材料商積極往前推進先進製程研發投入，且各國半導體自主化趨勢發展，奠定材料分析產業高度委案能見度，汎銓為進一步擴大搶占材料分析(MA)業務商機，積極擴增兩岸地區專業分析人員，截至今年上半年兩岸員工人數較去年同期已新增逾130人以上。

以銷售區域分布來看，汎銓表示，今年第2季大陸地區銷售比重亦逐漸增加，除台灣為國際知名半導體大廠主要研發中心，加上產業聚落完整，帶動相關半導體廠商相繼加大台灣投資力道，奠定汎銓台灣地區檢測據點良好材料分析(MA)業務動能，並助力吸引其他國家客戶來台委案訂單需求，大陸地區更受惠政府積極扶植在地供應鏈，汎銓擁有材料分析專利技術有助於在大陸地區材料分析市場具高度競爭利基。

汎銓今年上半年合併營收9.11億元、稅前盈餘1.61億元，每股稅前盈餘3.43元。

展望第3季，汎銓看好下半年步入傳統旺季，且為擴大未來營運動能，已於上半年布局規畫至明年營運成長所需之人力、設備及場地，包括自今年2023年下半年起至明年2024年6月底止，每月皆有最新型分析設備陸續交機，逐月擴充產能；再者，汎銓於新竹台元科技園區已預租新場地預計今年底前正式啟用，加上已於台元預購十期之新廠區，規劃新增場地合計約3,000坪，預備未來十年場地擴充無虞，皆有望於第3季起進一步陸續展現材料分析(MA)產能擴充貢獻於整體營運動能效益。

此外，汎銓持續評估全球各半導體產業聚落設立業務據點，擴大全球業務接單動能，以期在重要營運策略執行成效放大，創造未來營運高速成長的動力。