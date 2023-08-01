（圖 / 劉詠韻翻攝）

近1年來中共艦艇擾台成為常態化，但面對我國海軍艦隊在值勤時，面臨艦艇數量與人力不足的長久問題，卻鮮少受到外界關注。一名曾在錦江級艦退伍的航海中士向本報透露，海軍前線基層軍士官更常憂心的卻是各種繁複的業務、記錄，大量擠壓官兵訓練時間，這才是真正可怕的問題。

中士表示，海軍艦艇官兵平時須維護艦容與梯口安全，以及部門之間輪流處理整月艦上伙食採購工作等公差勤務。泊港時值每更四小時的梯口衛哨，通常錦江級每位士官兵一個月平均只有大約10天休更（若加上例休，甚至少於10天），而夜更只有0-4更（23:30-03:30）的官兵能補眠，補眠時間也僅至06:55。

人力不足的船甚至不分科別、階級，須經常支援帆纜工作班除銹、油漆，平日除了上述雜事，還須面對每年每季或不定期的各種業務校閱、操演校閱；而錦江級每年至少都有1個月（每6年1次大修工程，至少爲期3個月）的時間要執行軍艦的定保工程，若是其他級的軍艦，噸位越大修的越久。

一名曾在錦江級艦退伍的航海中士向本報透露，海軍前線基層軍士官更常憂心各種繁複的業務、記錄，大量擠壓官兵訓練時間。（圖 / 劉詠韻翻攝）

中士說，定保、大修工程時，本應守在前線的戰鬥人員卻難以避免地成為工廠師傅的助手，且經常配合上級要求加班趕工，此期間卻忽略了作為海軍最為重要的訓練。另，修船期間體力的勞累程度比平常加倍許多，夜間基本上非當值的官兵，長官們會盡量放人外散宿（除非不得已才會全部留下加班趕工），當值的則須繼續待在船塢、艦上或工廠配合師傅工作，甚至連六、日師傅加班也須配合。就算師傅沒加班，他們也須自行完成部分修船工程，此期間非但挪不出時間訓練，甚至修船也非常趕工，時間上的緊促更是令基層民怨沸騰。

中士進一步表示，海軍修完船後馬上開始複訓，目的是讓教官們指導操演，以盡快恢復能接戰備任務的狀態。然而與此同時，業務、記錄又開始不斷接踵而來，修船後，依然需要有人持續除銹油漆、依然有一堆業務，海軍依然沒辦法專注於最為重要的訓練上。

「每日一到五，海軍規定各艦的各工作班、軍士官幹部都要上各自職務、操演部署相關的乙類操演課程，艦隊部都有排訂課表，不過這其實都只是自欺欺人。這些課程明明是用來讓海軍練習殺敵、保護船、保護人的重要課程，但基層在平日裡根本不可能有時間好好做這件事，如果基層認真授課、上課，那其他業務記錄怎麼辦？艦容保養怎麼辦？還是官兵每晚都不要外散宿了，晚上都加班？放假都留下來自主加班？可悲的是就算都加班也沒有足夠的辦公資源，也沒有加班費可領。」中士說道。

中士也進一步指出，海軍還有可能接到臨時緊急出港的任務（30分鐘內），而每次出港又要生出跟累積（平日就要寫的，出海越多天，累積越多）一堆業務、記錄。在海上雖也能完成部分業務，但考量出海三班、二班制，更勤加重、無軍網連線、甚至搖晃程度過大也無法安全使用電腦或暈船等惡劣情勢，因此能在海上完成的業務實在很有限。

針對「長官寧願相信業務的記錄是真」這一點，中士表示深感遺憾。

他指出，「我們有在每日上課，而我們基層迫於無奈，兩權相害取其輕，只好優先繳出業務，至於業務是不是真的不重要，合理、説服的了長官就好，反正最重要的訓練不是長官最關心的，長官關心的是那一大疊對前線作戰基層來說不知何用卻能幫坐辦公室裡的長官們避險的業務。」

中士解釋，校閱的業務即每日每週每月各工作班的工作記錄、裝備保養與檢查記錄，以及每次操演的記錄，同一部門的士官與軍官皆有各自的業務記錄要隨時備查。然而，海軍艦艇辦公的資源不僅少，還經常設備故障、軍網速度緩慢甚至整個港區斷網數日，又或有時連上軍網，卻又碰到登載資料的雲端系統故障，更慘的還會數據回溯。

圖為2018年海軍春節期間加強戒備戰鬥巡弋操演，實施緊急攻潛，並以錦江級艦施放深水炸彈，以壓制敵潛艦水下行動。（圖 / 中時資料照）

中士認為，雖然海軍的操演目的是為了培養他們面臨真正危機發生時，依舊保持鎮定的心態，但他們看到同樣名目的操演，美海軍操卻是真真實實，一點也不落入窠臼，而他們的操演卻綁手綁腳。他也說，這不能怪基層能力不足、學習力不夠，而是高層長官用了其他方式限縮他們原本能夠全心全意投入訓練的時間，「海軍的操演訓練是不連貫的、不落實的、不膽大的，海軍的業務是滿足長官用的，幫長官避險用的，海軍的訓練呢？」

中士也指「解法」很簡單，但高層長官主動做卻很難：

1.全面檢討軍艦上不必要的業務，審視其簡化和刪除的可能

2.全海軍優先補足艦艇短缺人力，艦艇與戰機才是幫臺灣海峽挺過第一波攻擊的前線，艦艇不應該缺人，尤其是作戰艦艇！再說一次，作戰艦艇不應該長期缺人！

3.建立完善的基層官兵定期線上（軍網）匿名意見回饋制度（如評鑑表），要有無利害關係的第三方機構參與製作和監督評鑑表，並對官兵意見、評分作出檢討與提出精進作為。

國軍大多都是靠薪資、福利、留任或升遷保障、退伍或退休保障來吸引社青加入志願役的行列，並鼓勵官兵長留久用，但是最後讓官兵選擇不適服離開或一到3、4、5、10、20的階段性年資就退伍退休的原因卻不是上述那些在外界看似誘人的因素。

最後中士強調，「請問服滿20年就退休在哪一行業算長留久用？國軍有沒有思考過爲什麼？國軍隱瞞的、虛假的才是讓人不願長留久用的原因。」