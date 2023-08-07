里港定遠自治區保留雲南農曆7月傳統祭儀，表達對老祖先的敬意。（林和生攝）

利用芭蕉莖塊指路，滇緬後裔每逢農曆7月皆會迎接老祖先返家，進行一年一度的盛大祭儀。（林和生攝）

綜合桌上菜餚及水酒，這碗「灑水飯」可讓無家可歸的祖先也能一同分享。（林和生攝）

屏東里港鄉定遠自治社區返鄉青年彭薰誼近幾年運用雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，今年更以「民俗尋根」為主軸，透過訪談社區耆老及居民，記錄社區信仰脈絡及故事，將已經快要忘卻的信仰樣貌逐一記錄。

1961年自滇緬、泰北區域遷徙來台、近10個雲南少數民族與漢族共同組成定遠自治區，獨特的歷史背景、多元族群文化，也呈現多元信仰。

來自雲南墨江的馬雲華，承襲長輩留下來的信仰，每到農曆7月，特有的「祖先接進門」及「送出門」祭拜儀式，雖然過程繁瑣，但一點兒也無法省略。

她說，每年農曆7月11日下午3點開始「祖先接進門」儀式，除準備糖果餅乾、6碗飯、6道菜及茶酒供品，更將早上準備好的芭蕉樹莖切成一片一片，每片大約3至5公分厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面，像是在為祖先帶路。

農曆7月13日「老祖宗請客」，是宴請陰間親朋好友意思，晚上7點準備8碗飯、8道菜及茶酒供品，開始祭拜。農曆7月14日則是「祖先送出門」，除了準備6碗飯、6道菜、茶酒供品，還有大量金紙，及切成一片片的芭蕉樹莖，並把香插在上面，準備將祖先送出門。

滇緬青年彭薰誼表示，隨著長輩凋零、後代難以傳承，因此將調查成果搭配「滇味日嚐」主題，讓滇緬文化脈絡下的兩大元素「香料料理」及「信仰民俗」成果，同步於社區閒置老屋內進行為期3個月的展出，作為文化傳承延續，更使外地民眾看見滇緬文化的多元面向。