今年初里港鄉發生越南籍移工遭國人誤打枉死，成為屏東首宗適用國民法官法審理的案件，屏東地院11日首開程序庭，結果被告方及被害人家屬都不希望交由國民法官審理，其中一被害家屬擔憂會選到歧視外籍移工的國民法官，希望由職業法官審理，才會公正客觀。

據了解，綽號「亮亮」的陳姓越南籍女子，在里港鄉某家小吃部上班，某天她打電話向台籍廖姓男友抱怨稱，時常遭到來店消費的同鄉潭男、阮男騷擾，甚至還被摸胸，廖男聽聞後氣憤不已，便教唆林、鄒等人前去教訓騷擾女友的2男。

廖男指示小弟，不要在小吃部鬧事，要等到2男騎車上路後，再開車撞對方，若對方坐白牌車，就等到下車後再開車撞，不料，最後竟是無辜的範男遭亂棒打死。案經檢方偵結後，依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴廖等6嫌，而全案共有5名被害人，1死4輕重傷。

檢方指出，該案屬於故意犯罪的命案，依國民法官法規定送屏東地方法院行國民參與審判。對此，屏東法院11日首開程序庭，廖否認犯行辯稱道，他只是要教訓對方，絕對沒有殺人犯意；而其辯護律師則稱，因該案案情複雜、涉及跨國作證以及兒少法，當庭聲請裁定不行國民參與審判程序。

無獨有偶，被害人家屬也提出相同請求，其一被害家屬指出，該案件相當複雜，他不信任國民法官，希望由職業法官審理，另一被害家屬說，他擔憂會選到歧視移工的國民法官，所以也希望由職業法官審理，第3名被害家屬則稱，希望快點完成審理，還給被害人公道。

對於雙方的要求，審判長請雙方律師提出書面聲請再作審議，廖男則續押。