高雄市小港分局員警攔查改裝機車，男騎士卻玩起「你追我跑」，不理會警方鳴笛，一路違規逃竄約3公里後才停車，越南籍陳姓移工受檢時渾身酒氣，不僅觸犯公共危險罪，還包含無照駕駛、危險駕駛等違規，一共吃下4張罰單。

29歲越南籍陳姓移工14日深夜12點多時騎著機車，行經小港區平和路與平和東路口時，因改裝排氣管及紅燈右轉引起巡邏員警注意，警方立即開啓警報器鳴笛示意停車受檢，但他不僅不停車還加速騎車逃逸，經警方鳴笛示警約3公里，移工不敵示警壓力，停車接受盤查，警方詢過程中聞到濃濃酒味，經實施酒測，酒測值0.47已經超標。

據了解，該男移工自稱騎車前1個小時因腰痠問題，獨自在家中飲用1杯小米酒泡的藥酒，隨後騎機車出門載朋友，不慎迷路騎到小港區平和東路一帶，卻因紅燈右轉引起警察注意，擔心酒駕被抓，才會逃逸，當場後悔恨不已。

該移工除因酒駕移送高雄地檢署外，須接受安全講習並扣牌、扣車，警方另外，查得該移工無照駕駛，加上逆向、危險駕駛、不服稽查取締等違規，將面臨高額罰緩，為自己失慮行為付出慘痛代價。

無照危險駕駛取締