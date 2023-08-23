黃姓男子因為詹姓女友與謝姓女子要辦理房子抵押貸款手續，竟持開山刀在嘉義市西市場大樓內的停車場強盜謝女攜帶的62萬4800元現金，兩人拉扯，黃男摀住謝女嘴巴，造成謝女身心受創，黃男犯後自行投案，並返還贓款，法官依法判黃男有期徒刑6年。

判決書指出，詹女要用房子抵押向融資公司借錢，因房子先前已抵押給倪姓女子，因而約謝姓女代書於2022年10月14日到嘉義市地政事務所辦理設定與塗銷抵押權手續，辦妥後，由融資公司羅姓人員將168萬餘元交給詹女，詹女再將錢交由謝女轉交還給倪女。

當天謝女拿到錢下樓到停車場正要開車門，黃男從車後衝上來，手上有用紙包起來的長刀，另一手伸進包包要搶錢，她跌倒喊「救命」，黃男摀住她的嘴，兩人拉扯間，包著錢的紙袋破了，錢掉一地，謝女逃命跌倒，撞到頭、臉受傷、腦震盪，黃男搶走62萬4800元。

當天下午，黃男自行到派出所投案，帶警方到其住處查扣33萬3400元犯案所得現金，再到附近查找丟棄的刀子，但只查扣到刀套。

黃男辯稱，他因為同情詹女為籌措父親醫藥費而抵押房子借高利貸，被逼債還曾輕生，搶來的錢替詹女還17萬元債務及繳付2萬元手機電話費。

法官審理認為黃男光天化日之下，在人來人往的市場與停車場同棟大樓公共場所，持30公分長刀強盜財物，過程長達24秒，不僅導致謝女身心受創，還造成人心惶惶，嚴重危害社會治安。

法官還認為黃男的辯白是片面之詞，缺乏可信度，黃男有前科，雖有罹患憂鬱症就醫紀錄，但犯案時尚未達精神耗弱程度，不過考量黃男自行投案，配合警方取回贓款及犯案工具，若以加重強盜罪判最低刑期7年仍過重，因而引用刑法第59條減輕其刑，判處6年有期徒刑。全案可上訴。

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