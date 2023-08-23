又有一間麥當勞宣布歇業，嘉義市在地粉專表示，位於嘉年華戲院34年的麥當勞，將於8月31日晚上8點熄燈，令不少在地人感到不捨，紛紛留言「要跟美好的回憶說再見了」，麥當勞官方說，嘉義中山二餐廳結束營業是基於整體商業考量。

臉書粉專《綠豆嘉義人》指出，嘉年華戲院的麥當勞將於在8月31日晚上8點正式熄燈，粉專說這間麥當勞是許多學生充滿回憶的地方。

消息一出，令許多在地人不捨，「只能回憶了」、「熟悉的味道要消失了」、「初吻就在這裡，美好的回憶」、「哇咧！真的要關，我看電影必買的」、「倒了…這間真的從小吃到大」、「看電影沒麥當勞可以吃了」、「陪伴我們在嘉義讀書的回憶」。

嘉年華戲院的麥當勞是「嘉義中山二餐廳」，自1996開業至今已34年，因靠近嘉義火車站和嘉年華影城，當地民眾搭火車或看電影，都會先到這間麥當勞消費。至於為何要結束營業，麥當勞表示，基於整體商業考量，嘉義中山二餐廳將於8月31日結束營業，鄰近仍有嘉義中山、嘉義垂楊兩間麥當勞持續提供服務。