嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展將在中秋節登場，今年全展區大膽運用粉紅色系，大走芭比風。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展將在中秋節登場，今年全展區大膽運用粉紅色系，大走芭比風。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展將在中秋節登場，今年全展區大膽運用粉紅色系，大走芭比風。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展將在中秋節，9月29日在北香湖公園「粉墨」登場，今年市府請到深受Lady GaGa女神卡卡賞識的台灣新銳設計師Daniel Wong黃偉豪操刀，全展區大膽運用粉紅色系，大走芭比風，將顛覆遊客視覺感官，預期將在嘉義市揭起一股粉紅風潮。

嘉義市長黃敏惠指出，市府跨局處團隊合作，積極發展嘉義市夜經濟，自2020年首次舉辦「光織影舞」光影藝術展，帶來許多觀光人潮，也創造不少旅宿業商機，更年年閃耀國際，榮獲多項國際設計大獎，已成為嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP，廣受國內外好評。

黃敏惠說，「2023光織影舞」光影藝術展今年將於9月29日至10月10日每天日晚上6點至10點登場，今年邀請Daniel Wong擔任策展人，一展他對時尚的敏感度和藝術設計長才，跨界為「光織影舞」帶來無限可能與想像空間，而9月29日開幕活動，更是大玩創意時尚秀，預告將會是史無前例的全台創舉。

觀光新聞處長張婉芬表示，粉紅色象徵溫柔的力量，今年有不少粉紅力量爆發，像是上半年有韓國超人氣女團BLACKPINK來台開唱，下半年則有電影《Barbie芭比》在全球掀起粉紅旋風，時尚品牌Valentino還推出一系列粉色商品等等，而接下來，這股粉紅風潮就由嘉義市「光織影舞」接棒，北香湖公園即將變身「粉紅世界」，活動內容包括光影秀、主題表演和粉紅市集等，精彩可期。

張婉芬也提到，白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉義市贊境，10月分嘉義市將成為一座PINK CITY，邀請全台各地民眾前一起來體驗「粉夢幻」的粉紅派對，感受嘉義市的迷人魅力。

觀新處表示，新銳設計師Daniel Wong黃偉豪，在加拿大出生，童年在蘇格蘭度過，而後分別旅居香港、台灣、倫敦及米蘭等國家，成長歷程多元豐富，讓他的作品擁有獨特的個人魅力。Daniel Wong也與不同產業跨界合作，包括City Café、中華航空、微軟等都曾是合作對象，這次Daniel Wong將用粉紅色系，將北香湖公園打造成最浪漫又夢幻的PINK Paradise。