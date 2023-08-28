消息人士還說，新的基金將允許信宸資本旗下投資麥當勞的現有基金投資人，可以將他們的投資套現。

該計畫將由信宸執行，將麥當勞部份股權，從私募股權基金轉移到新的延續基金。

在延續基金的募資過程中，信宸的私募股權基金的投資人(即有限合夥人)，將有權選擇出售所持的麥當勞中國股票，然後套現獲利。

由於信宸仍在評估收購興趣，尚未敲定延續基金的規模和結構，但在此過程中，麥當勞中國的所有者希望，麥當勞中國的估值能達到100億美元。

信宸的作法突顯出，資本市場的動盪和利率上升，導致IPO或出售變得困難，私募股權公司正在尋找其它的流動性選項。

麥當勞中國表示，對中國的長期成長充滿信心。

據了解，信宸正在與新加坡和阿布達比的主權財富基金GIC和Mubadala等公司就基石投資人進行初步談判。

信宸擁有麥當勞中國42%股權，而凱雷(Carlyle)和中信(CITIC)分別擁有28%和10%。