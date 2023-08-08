探索職涯送好禮，「屏東青航站」啟航。（林和生攝）

屏東縣政府以太空、星球探索意象整合串連縣內青年學院、青年就創業輔導中心、屏東及枋寮就業服務台、五大青年基地等服務資源，提供18至29歲設籍屏東或就讀屏東高中職及大專院校應屆畢業青年就業諮詢，更提供限量500份象徵價值699元的青航卡，陪伴青年探索職涯。

屏東縣長周春米表示，屏東青年勞動力參與率15歲至24歲為40.8％、25歲至44歲為90.6％，均高於全國平均值，從數據中看見認真肯做的屏東青年力，因此唯一要做的就是陪伴支持青年開創更多職涯發展可能性，打開經驗視野，讓青年把握產業的先機，且有意願留居屏東。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁指出，屏東青航站計畫是為應屆畢業生專屬企畫，送給畢業青年一份禮物。將以青年探索視角出發並串聯縣內所有青年基地及各項活動；目前已完成五大主題式產業基地的建置，包括職人町、屏東智慧農業學校、屏東教育創新基地、屏東青年旅創基地、屏東數位青創中心，已有許多青年進駐一起創夢、圓夢。

除了提供創業空間外，同時規畫各種主題人才培訓課程，打造青年全能培力環境，協助青年在職涯旅程上配備所需要的各種技能，同時期待透過活動的加乘讓民眾有機會接觸、認識青年空間的功能與所推展的活動課程。

另針對初次尋職、移居轉職的青年們也能藉此瞭解現行推動的「青年穩定就業獎助計畫、初次尋職青年穩定就業計畫、青年職得好評計畫」等就業政策，陪伴青年們不論在就業、創業等職涯旅途不孤單，都有政府幫你撐腰、成為青年最佳後盾。