受到疫後復甦等原因，多個行業疾喊缺工，為滿足業界需求，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，未料結果卻是不如預期，截至本周為止，旅宿業推介就業率為5.4％、餐飲業僅0.76％、地勤更只有0.73％，較整體6成至7成推介就業率明顯偏低，且仍有逾3成求職者仍在等候面試通知，勞動部呼籲，雇主如果缺工就應加速面試流程，讓媒合效果更佳。

疫後改善缺工擴大就業方案共提供旅宿、餐飲及地勤等3大行業，只要經推介僱用依有無如中高齡、二度就業婦女等特定對象等、就業地區位於偏遠地區與否，勞工可領6000元至1萬3000元不等的就業獎勵。

首波推動的為旅宿業基層的清潔及房務人力，符合相關條件約有922個職缺，但經發展署推介3969人、僅有215個順利就業、推介就業率僅5.42％；第二波推動的餐飲業職缺符合達3955個，推介9478人、卻僅僱用74人、推介就業率僅0.76％；近期推動的地勤職缺數126、推介412人、僱用只有3人、推介就業率更只有0.73％。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，經瞭解雇主及求職民眾，多數旅宿業雇主認為求職者體能及健康條件不符合，如旅宿業詢問求職者可否搬重物、久站，餐飲業則以工作環境不適合求職者等，如說明廚房內外場工作環境後，求職者不願意就不錄取；航空地勤則以工作時間不合，如要配合夜間作業等，求職者難配合也不錄取，但仍有超過3成的求職者仍在等候面試通知。

吳淑瑛說，為了提高推介就業率，目前推介人選包括失業、初次尋職青年、考取技能檢定後未就業民眾、安心就業計畫等疫情專專案人員等外，也比對出上萬名曾從事相關行業但目前失業的勞工，並將其推介至相關行業。

吳淑瑛提醒，目前雇主可運用職務再設計、流程改善等降低勞工負擔，也呼籲雇主提高勞動條件、加速面試過程，如推介後應在7月天通知面試、面試後7天內回覆結果等，才能有利媒合進行。