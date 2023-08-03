「疫後缺工專案」職缺針對觀光旅宿消費需求回升，聚焦在旅宿業房務清潔人員及餐飲業服務人員媒合。(圖／金門就業中心提供)

「疫後改善缺工擴大就業方案」經推介受僱專案職缺，可享最長12個月補助。(圖／金門就業中心提供)

目前金門已申請符合「疫後缺工專案」的廠商與職缺，歡迎求職者踴躍前往面試。(圖／金門就業中心提供)

勞動部勞動力發展署北分署金門就業中心為擴大宣導「疫後改善缺工擴大就業方案」，貼心設計《就業便利「讚」》QR code，張貼在地區各大賣場等民生場域外，更積極與金門榮服處合作舉辦說明會，提供有求職需求的榮民與屆退官兵缺工方案及專案職缺資訊；未來更規畫與移民署、更保會等機關合作，讓更多缺工廠商、待業求職民眾能夠加入方案，深耕服務在地鄉親。

金門就業中心表示，隨著新冠疫情的趨緩，「疫後缺工專案」職缺乃針對觀光旅宿消費需求回升，聚焦在旅宿業房務清潔人員及餐飲業服務人員專案職缺媒合。為服務缺工廠商，該中心與榮服處特別合作辦理「企業廠商代表說明會」，詳細介紹「疫後改善缺工擴大就業方案」的相關內容，並針對產業與用人等議題交換意見，並與廠商交流「疫後改善缺工擴大就業方案」推介求職者的注意事項，期以精準媒合，改善缺工問題。

就業中心說明，「疫後改善缺工擴大就業方案」經推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工(連續失業達30日以上或非自願離職)全時工作，每月給予就業獎勵金新臺幣6000-9000元；特定對象失業勞工(連續失業達14日以上)全時工作，每月給予就業獎勵金新臺幣10000-13000元、部分工時則每月給予就業獎勵金新臺幣5000-6500元，最長均補助12個月。

在雇主方面，為協助用人單位以先僱後訓方式辦理工作崗位訓練，以培訓所需人力，補助用人單位工作崗位訓練費，每人每月12000-15000元，最長3個月，其訓練內容以勞動力發展署與產業中央目的事業主管機關會商確認之訓練課程為原則，補助期間依會商之訓練時數定之。

就業中心指出，目前金門地區已申請符合「疫後缺工專案」的廠商與職缺包括有：金湖飯店的餐飲外場服務員、房務員及公清人員；老農莊食品小農文化館店的外場服務員；以及in99飯店的房務員等職缺，歡迎有求職需求的民眾把握機會找到工作，也期待有更多廠商加入該方案，以實現勞雇雙贏的局面。

就業中心表示，金門地區目前勞動力人口近3萬人，腹地雖小，但仍有許多潛在性求職者需要提供服務，透過走動式服務，並結合各機關單位的合作資源共同深入鄉里，直接把資訊提供到有需要的鄉親手裡，不受地點限制，機動提供多元的就業服務。有關「疫後改善缺工擴大就業方案」詳細資訊、專案職缺及獎勵規定，請至台灣就業通(taiwanjobs.gov.tw)疫後改善缺工擴大就業方案專區或洽金門就業中心諮詢(電話：082-311119)。