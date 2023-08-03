勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」至今，協助旅宿、餐飲業改善缺工問題，更於7月中旬納入「航空地勤業」。在勞動部高屏澎東分署大力推動下，迅速獲得轄區航空業及旅宿業響應，以「先僱後訓」方式辦理勤務人員及房務人員訓練，藉此方式來緩解迫切的人力需求。

疫後旅遊業復甦，加上暑期旅遊人潮熱絡，需趕緊填補工作人力缺口，同時又要針對新進人力進行培訓，是一大困難的挑戰，航空及旅宿業者表示，勞動部為業者帶來了即時的幫助，不僅由公立就業服務機構推介人力，業者更能運用「先僱後訓」的方式讓新進員工得到完善的訓練，使員工快速適應職場，從而緩解缺工問題，同時減輕人才培訓壓力。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」不僅協助業者補足所需人力外，更提供業者以「先僱後訓」的方式辦理專案職缺工作崗位訓練，由職場導師提供學員職務訓練，勞動部補助業者每人每月1.2萬元，最長補助3個月，偏遠或特定地區可再加碼3000元，最高人每月可補助1.5萬元訓練費用，透過職場導師帶領，幫助新進員工快速掌握工作重點，使求職者更容易穩定投入該行業。

為鼓勵更多求職者投入該方案的專案職缺，員工只要透過公立就業服務機構推介並受僱滿30天，符合一般身分的全時工作者每月可請領6000元津貼，符合中高齡等特定對象的全時工作者每月可請領1萬元津貼，特定地區再加碼3000元，最高每月可領1萬3000元獎勵金，最長獎勵12個月。

「疫後改善缺工擴大就業方案」詳細內容、相關職缺及缺工就業獎勵訊息，可至「台灣就業通」專區搜尋相關職缺或勞動部高屏澎東分署官網查詢，或洽高屏澎東地區各就業中心。