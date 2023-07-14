疫後航空站地勤業人力需求增溫，勞動力發展署已與民航局會商，民航局也訂定專案職缺的地勤作業人員（勤務員）與航機清艙人員不同地區的薪資要求，但薪水僅有3萬2000元至3萬5000元不等，整體缺工人數約400人，較航空業的行李搬運工均薪的4萬元低了不少，恐怕會拉低整體薪資水準。

民航局表示，地勤作業人員（勤務員）與航機清艙人員為航空站地勤業主要缺工職缺，工作內容包含機坪內行李、貨物裝卸、行李托運、侍應品運送、客艙清潔整理、航機清洗等。另民航局依據各航空站現行薪資水準訂定專案職缺每月經常性薪資要求。地勤作業人員：台北及桃園地區為3.4萬元以上、本島地區為3.3萬元以上、離島地區為3.5萬元以上。航機清艙人員：3.2萬元以上。

但經查看勞動部職類別薪資調查，2022年航空運輸業的行李搬運工月薪達4萬266元，較民航局開出的薪資水準高出許多，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛說，薪資為民航局調查並取得工會認可，如果願意開出較高薪資的行業將優先推介。

依缺工獎勵方案，失業勞工經公立就業服務機構推介受僱於航空站地勤業專案職缺，依身分及地區不同，全職勞工每月可多領取6000元至1萬3000元不等獎勵。發展署進一步說明，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源，分別從勞工端及雇主端同步提供協助，以積極協助改善產業缺工問題。因此，在辦理專案媒合的同時，民航局也將持續推動汰換裝備車輛及優化機場行李輸送系統等產業輔導措施，以降低人力需求。