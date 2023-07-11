近期因疫後國旅興盛，加上暑假旅遊旺季到來，旅宿業及餐飲業人力需求大增，勞動部高分署積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，除已在轄區各地辦理多場宣導說明會外，更將於7月份在北高雄、屏東及澎湖地區加開3場宣導說明會，讓旅宿餐飲業雇主更清楚方案內容。

這次加碼的說明會於7月12日在屏東縣鮪魚家族飯店屏東館2樓、7月13日在 澎湖縣澎澄飯店2樓潮廳、7月18日在南科高雄園區行政服務大樓401會議室，將讓雇主們更清楚要如何參加此方案，順利提報專案職缺，以及求職民眾如果參加這個方案會有哪些就業獎勵措施。

勞動部高分署指出，目前已完成會商的「旅宿業」專案職缺為「房務人員」、「清潔人員」，每月經常性薪資須達2萬8000元，另外，6月26日納入的「餐飲業」，專案職缺為「內、外場服務人員」與「廚務人員」，每月經常性薪資則須達3萬2000元，因此有人力需求的旅宿及餐飲業者，盡速將職缺提報交通部觀光局或經濟部彙收送勞動部，或上台灣就業通網站或洽各地區公立就業服務機構登錄求才職缺。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，求職者經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定就可以申請就業獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金，針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月給予1萬元，最高可領12個月；偏遠（特定）地區再加碼補助3000元；另參加缺工工作相關職類職前訓練，發給結訓學員一次性參訓獎勵每人5000元。

為配合方案推動，勞動部也建置台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，可查詢方案及獎勵相關資訊，有意參加方案失業勞工可以到專區報名及隨時掌握職缺最新訊息，或電洽高屏澎東地區各就業中心洽詢。