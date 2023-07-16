新北市銀髮人才服務據點自2021年10月成立迄今，已協助2347名銀髮族順利投入職場，其中70歲的退休計程車司機陳大哥，因有經濟壓力仍需繼續工作，但求職卻屢屢碰壁，最後透過據點協助，成功找到社區清潔員的工作。

「總幹事早！」每天早上，向社區大廳的總幹事打完招呼以後，陳大哥來到放置用具的儲藏室，這裡擺滿了他工作會用到的法寶。俐落地將清掃用具拿出來、把地板清潔劑倒入水桶當中，確認好今天要進行清掃的區域，一切準備就緒，開啟了陳大哥工作的一天。

年輕時的陳大哥，因為很喜愛開車自由自在的感受，故選擇擔任計程車司機，沒想到一做就做了40幾年，直到年齡到達小型車職業駕照法定上限的70歲才退休。但陳大哥退休後還是有經濟需求，讓他不得不思考接下來該如何重返職場。然而在求職過程屢屢碰壁，陳大哥也感受到極大的壓力及焦慮。某天在搭乘捷運時看到了「銀髮人才服務據點」的宣傳海報，得知據點可以協助銀髮族找工作，便前往銀髮據點尋求幫助。

「雖然他人生大半輩子都在當計程車司機，但可以感受得出來他很願意嘗試其他工作，也十分積極！」就業輔導員回想，當初陳大哥初次來到銀髮據點時，明顯可以感受到他焦慮不安及幾次求職碰壁的挫敗感；尤其在面試環節中，雇主對於高齡者在職場上工作仍抱有很大的擔憂，讓一向對自身體力及工作能力自豪的陳大哥，也開始懷疑，難道年齡真的會侷限他重返職場之路嗎？

不過，在就業輔導員的積極鼓勵與持續陪伴下，除了不斷幫助陳大哥介紹合適的工作，也協助跟雇主聯繫約面試，並與陳大哥討論每次的求職經驗、模擬面試、引導他建立信心。在陳大哥及就業輔導員一起為了找到工作而不斷的嘗試及努力後，成功幫陳大哥找到了一份在社區大樓擔任清潔的工作。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市銀髮人才服務據點提供已退休或55歲以上民眾求職服務、深度諮詢、職場適應班及職場體驗服務，支持銀髮人才持續在職場發展，安可人生下半場。