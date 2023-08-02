大陸官方「氣象北京」2 日消息，7月29日20時至8月2日07時，北京出現極端強降雨天氣，北京累計雨量遠超2012年「7·21」特大暴雨，河北邢台兩天下了兩年的雨，多站降水量突破歷史極值。本次降雨天氣過程記錄到的降雨量極值，出現在昌平的王家園水庫，為744.8毫米，為140年來最大降雨。

中國古代雖然也有像《晴雨錄》這樣的天氣記錄，但主要是以文字記錄天氣現象及其產生的影響為主，並沒有準確的數據記錄。

目前，北京地區最早有儀器記錄到的降雨量是發生在1883年7月23-29日的降雨天氣過程，記錄值為510.3毫米。

1891年7月23日，北京地區記錄到609毫米的強降雨過程。這個記錄是本次過程之前記錄到的最大降雨量。

2012年7月21日，北京地區記錄到的最大降雨量541毫米。

綜上所述，本次降雨過程極值已顯著超過北京地區記錄到的降雨極值，為北京地區有儀器測量記錄140年以來排位第一的降雨量。

本輪強降雨究竟有多大？截至8月1日9時，在本輪持續強降雨中，最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米。在正常年分，邢台市一年的總降水量在500毫米左右。相當於此次過程僅用兩天的時間，就下了相當於正常年分兩年的雨。這個降雨量甚至超過了杜蘇芮颱風登陸時在浙江造成的861毫米最大降水量。

此外，北京地區也有兩站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7·21」特大暴雨極值541毫米。

此次華北強降雨極端程度可見一斑。即使直面多次暴風雨的中央氣象台首席預報員馬學款也坦言極端罕見。在他看來，從五個方面可以體現此次降水極端性：強降水持續時間長、影響範圍大、累計雨量大、局地降水超極值、地形分佈特徵明顯。

在持續時間上，華北地區強降水從7月29日陸續開始，直至8月1日，降水過程持續時間超過72小時。在華北主汛期，通常以過程性的降水為主，持續時間一般不超過兩天，比如2012年北京「7·21」特大暴雨持續時間為20小時，2016年「7·20」強降水持續時間為55小時。在華北地區連續超過三天的降水，70多個小時「瘋狂傾倒」，的確稱得上極端罕見。