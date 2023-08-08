緯穎第二季度的營收為新台幣563.1億元，較上季度下降24%，較去年同期下降25%，未能達到市場，主要是因為在2023年第一季度早期客戶拉貨和伺服器業務持續消化庫存。至於利潤率，第二季度的毛利率為8.8%（較第一季度的8.3%高），超出了市場的預期，主要是由於元件短缺緩解和更高的新產品研發工程貢獻。

第二季度的營益率為6.2%（較第一季度的6.0%相同），符合市場預期；法人認為更高的營運費用率主要受到收入規模較小以及擴大的AI伺服器研發費用的影響。

展望未來，法人預計2023年第三季度的營收季增下降，這與季節性消化庫存相符。然而，緯穎將在2024年從其重要客戶和中東新客戶贏得新的高端GPU服務器訂單，儘管其2023年的業績在同行中稍有落後。

今天緯穎將舉行業績說明會，屆時法說會後將會看到更多的法人觀點。

今年上半年度緯穎合併營收達新台幣1305.34億元，年增3.8%。毛利率年增0.4個百分點至8.5%。營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利為新台幣59.14億元，稅後淨利率年減0.2個百分點至4.5%。基本每股盈餘為新台幣33.82元，高於去年同期的33.79元。

展望未來，緯穎表示，雲端產業長期需求仍將成長，持續投資深耕資料中心技術。惟考量短期景氣與市場需求持續低迷，公司會密切觀察並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。