大陸《南方周末》2日報導，河北省保定市轄市涿州遭受洪澇侵襲嚴重。1日中午，北園子村一村幹部表示，救援隊已經抵達村子，有4條船參與救援，尚有多人被困。緊張局勢已緩解。該村幹部金良稱，雖然提前通知村民，但水來得太突然了。金良稱，村內「90％的人未撤出」。 1日晚，一分居民自發整理的統計訊息顯示，丹佛爾灣社區仍有58戶住戶受困。一位受困居民家屬表示，目前得到解救的，主要是處於周邊樓宇。

《南方周末》報導，負責幫助救援隊對接應急管理局的志工李萍表示，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，通訊信號也十分差。在和當地斷斷續續的聯絡中她得知，應急管理局的公章「在另一棟大樓內，中間水很深，正安排工作人員涉水去取」。

李萍表示，除了屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函外，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。「主要是因為以前的救災中，誇大災情的情況比較常見，救援隊去了以後發現什麼事兒沒有。所以需要當地開一個邀請函作為保證。」金良就被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖泡找不到了」。