西非國家尼日上周發生軍事政變，親西方的貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，當地上千名民眾發動示威，更包圍前殖民國法國使館。外交部今（1）日表示，就目前掌握的資訊，沒有國人旅居當地，因此未受影響。

外交部發言人劉永健今於例行記者會上表示，我國在尼日並沒有設駐館，由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄，政變發生後就沙烏地阿拉伯代表處掌握的資訊，並沒有國人也沒有僑胞旅居當地。

劉永健強調，沙烏地代表處仍會密切觀察當地的情勢。