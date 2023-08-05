土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週五（4）接受媒體詢問有關於西非國家馬利和尼日反法應議題，以及尼日政府宣佈全面禁制黃金和鈾礦出口到法國時，他表示這些都是這些國家多年來遭受法國迫害的正常回應。時至今日，歐洲國家傳統的殖民主義做法仍未褪去，他鼓勵歐洲國家承認這一點並為其贖罪。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）4日報導，談到糧食議題時，土耳其仍將繼續採取這些步驟，向貧窮國家提供支持和援助。當被問及法國殖民統治下的西非國家馬利：「當他們做出新決定並開始反彈時，」艾爾多安表示：「這也不是法國所做的第1件壞事。換句話說，就是看看法國在阿爾及利亞所做所為。」

「過去，它（法國）在盧安達所做的事情，它在馬利所做的事情，這些歷史通通都可以在所有國際記錄中找到。非洲人對此非常了解。」

他接著說，「前殖民地現在已經完全停止向法國運送黃金和鈾。這是對這些國家多年來遭受迫害的回應。」並補充說，土耳其正在努力保持與非洲國家的積極關係。

土耳其長期以來一直強調以雙贏原則為基礎與非洲國家建立關係，這與歐洲國家傳統的殖民主義做法形成鮮明對比，土耳其領導人鼓勵歐洲國家承認這一點並為其贖罪。