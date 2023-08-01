據合作協議條款，美時將獲得在南韓和東協9個國家（汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的獨家經銷及和商業推廣Vazkepa的權利。根據協議，Amarin將收到簽約金以及根據產品的銷售額獲得里程碑款項。Amarin將負責以協議約定的價格供應產品予美時。

VAZKEPA膠囊是一種用於降低高心血管風險的藥物，是首款由純活性成分icosapent ethyl(乙酸伊科沙蓮)組成的處方藥物，已在包括美國、歐洲在內的多個全球市場上獲得批准並商業化。

據市調機構IQVIA統計，東協地區及南韓共有1,400萬名接受Statin類降血脂治療的患者，估算約達20億美元的市場規模。而東協最大的市場包括泰國、馬來西亞和菲律賓。心血管疾病(Cardiovascular disease，CVD)仍是韓國的主要疾病引發原因，導致病患患病、死亡和醫療費用增加。