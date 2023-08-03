美軍二等兵金恩（Travis King）7月18日趁著參加遊覽行程，越過兩韓邊界進入北韓，從此音訊全無。時隔半個月，北韓終於首度承認該士兵正拘留在境內，聯合國盟軍指揮部認為，這或許暗示了平壤當局已經準備好，將就移交士兵一事「展開談判」。
根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》3日報導，繼前天（1日）北韓做出「知悉」的簡短回應後，今天平壤政府再度向聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）確認，二等兵金恩正被關押。
聯合國盟軍指揮部表示，這或許顯示北韓已經準備展開談判，不過他們此刻也無法再提供更多詳細資訊，以避免帶他回家的努力被迫戛然而止。
聯合國盟軍指揮部負責兩韓非軍事區安全，與北韓軍隊能直接透過電話聯繫。
金恩的姊妹賈克塔．蓋茲（Jaqueda Gates）日前接受媒體訪問，重申金恩「不是會隨便消失的人」，認為背後一定發生了什麼事情「令他感到恐懼」，才會做出逃跑的舉動。他們一家人至今也沒有得到政府任何交代，希望白宮可以做得更多。
7月18日，美國駐南韓士兵金恩越過板門店共同警備區域（Joint Security Area）進入北韓。據美方透露，金恩從2021年開始進入陸軍服役，後來被調到南韓，在越界之前，他因為違反紀律，在軍中被關了2個月，即將遣送返美時，在機場設法開溜並加入邊界旅行團。
文章來源：North Korea confirms it is holding Travis King in custody as Pyongyang makes first response to UN request for information on US soldier's whereabouts
文章來源：Travis King’s sister says US soldier who crossed into North Korea is ‘not the type to just disappear’
文章來源：‘America should fight for’ Travis King’s return after soldier defected to North Korea, his family says
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