美軍二等兵金恩（Travis King）7月18日趁著參加遊覽行程，越過兩韓邊界進入北韓，從此音訊全無。時隔半個月，北韓終於首度承認該士兵正拘留在境內，聯合國盟軍指揮部認為，這或許暗示了平壤當局已經準備好，將就移交士兵一事「展開談判」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》3日報導，繼前天（1日）北韓做出「知悉」的簡短回應後，今天平壤政府再度向聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）確認，二等兵金恩正被關押。

美軍二等兵金恩7月18日參加板門店旅行團時，突然衝過邊界進入北韓，令在場一票人措手不及。此為他越界前身影（戴黑帽者）。（圖／美聯社）

聯合國盟軍指揮部表示，這或許顯示北韓已經準備展開談判，不過他們此刻也無法再提供更多詳細資訊，以避免帶他回家的努力被迫戛然而止。

聯合國盟軍指揮部負責兩韓非軍事區安全，與北韓軍隊能直接透過電話聯繫。

7月18日，美軍駐南韓二等兵金恩（Travis King）叛逃越界，使美國與北韓陷入新的外交困境。圖為南韓電視台報導這起事件。（圖／美聯社）

金恩的姊妹賈克塔．蓋茲（Jaqueda Gates）日前接受媒體訪問，重申金恩「不是會隨便消失的人」，認為背後一定發生了什麼事情「令他感到恐懼」，才會做出逃跑的舉動。他們一家人至今也沒有得到政府任何交代，希望白宮可以做得更多。

7月18日，美國駐南韓士兵金恩越過板門店共同警備區域（Joint Security Area）進入北韓。據美方透露，金恩從2021年開始進入陸軍服役，後來被調到南韓，在越界之前，他因為違反紀律，在軍中被關了2個月，即將遣送返美時，在機場設法開溜並加入邊界旅行團。