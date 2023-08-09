晶圓代工龍頭台積電（2330）美國亞利桑那州設廠，再傳爭議。當地最大工會發動請願，要求聯邦參議員和眾議員擋下台積電希望引進500名台灣技術人才的簽證。前立委郭正亮8日在《頭條開講》節目強調，去美國工作本來就是先拿工作簽證，住個幾年才有永久居留權。真正的問題是美國工會種種無理取鬧，如不願加班，或要求工資過高等問題。還有在美國製造的高階晶片佔比若沒有超過10％，到時候美積電晶片要賣給誰？

「你不可能一去就立刻拿到移民身份嘛！外來者還是先拿工作簽證。」郭正亮表示，美國的台積電也是，去美國亞利桑那設廠之後，都是簽三年約，他們本來以為可以立即辦綠卡，後來發現不行，這不是一樣？本來就沒那麼容易！你至少要在當地住個幾年以上，才能夠申請永久居留。

「這本來就是如此，我不認為這是問題！」郭正亮指出，真正的問題是兩個，第一個是像美國工會那種無理取鬧的，就是明明你的勞工不願意加班，或者加班費計價非常高，或者你的建築工人就是成本非常貴，但你自己卻不認為那是問題。

郭正亮質疑，因為台積電在美國製造的高階晶片，可能佔比沒有超過10％！大部分還是在台灣做，如果到時候台灣做出來比美國便宜，那怎麼辦？那美國晶片要賣給誰？這就牽涉到要賣給誰的問題：你有沒有包銷？你如果沒有包銷，到時候「美積電」做出來的晶片，我要賣給誰？

郭正亮強調，因為「日積電」就有包銷，Sony索尼有包銷日積電的晶片！