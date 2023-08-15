夏威夷毛伊島8日爆發野火，疑似因為警報系統失靈，許多民眾來不及逃生，至今已造成93人死亡，造成美國百年來最慘重的野火事故。專家初步研判，可能和強風吹倒電線有關。前立委郭正亮14日在《新聞大白話》節目指出，這是很多氣候偶然因素匯聚所造成，已經超過2018年加州野火的歷史紀錄。有點像二戰最後，美軍去轟炸東京那個燒夷彈，那個火都滅不了，加上有許多木造房屋，燒完的景象跟戰爭後已經沒有差別。

「統計傷亡數字現在還不確定，像我第一天看53，現在93，而且聽說有1千人失蹤，所以搞不好最後會是蠻可怕的數字！」郭正亮表示，這已經超過2018年加州野火的歷史紀錄了。這災害看到了很多氣候的偶然因素交集、匯聚在這個島上。

放眼望去，拉海納鎮幾乎全被野火摧毀，重建金額恐達數十億美金。（圖／路透社）

郭正亮提到，這個倒也不小，被燒掉的這個村，人口有1.2萬。它就是一個非常的高氣壓，然後極度乾燥的情況，結果又在附近颳了一個颶風，颳進來時導致了好幾十根電線桿倒塌，就有出現火星，然後因為極端乾燥，就開始到處起火了。

「然後又有強風的陣風，所以幾乎是火追著你跑！還看到很多人跳到海裡去！」郭正亮指出，因為看到很多人開車，把野火的畫面拍下來，「那個火真的就是到處這樣竄！」他在開車，然後火就這樣一下跑過來又跑過去，因為風吹，那個火已經難以辨識是從哪邊燒起來的。

郭正亮直言，這個有點像二戰最後，美軍去轟炸東京那個燒夷彈，那個火都滅不了，「這個蠻可怕的！」後來就陸續聽到來自家裡的瓦斯爆炸，那就變成連動的，你看得到的建物幾乎都被燒掉了！現在這樣看畫面，只能理解為極端的氣候因素匯聚所導致，這是這樣聽起來就蠻可怕的！

「因為這個島有很多人去過，是非常漂亮的一個島，有人還去那邊拍結婚照！」郭正亮強調，因為很多房屋都不高，而且都木製的，可是看到燒完之後的景象，跟戰爭之後已經沒有差別了！「不過我認為不是那個什麼導能武器啦！那個是聚焦在某個點上的，我認為不是！」