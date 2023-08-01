世界先進指出，第三季客戶對晶圓需求小幅成長，但整體終端市場需求仍相對疲弱，公司訂單能見度維持約3個月。其中，消費電子應用的面板驅動IC在第二季已降至相對健康水位，但消費端需求仍疲，電源管理晶片則持續修正庫存，預期下半年仍有相當程度修正。

由於庫存去化速度緩慢，客戶對晶圓備貨態度偏保守，世界先進預期第三季晶圓出貨量季增4～6％，稼動率約略持平第二季60％。其中，受惠細線寬晶圓產品需求持續回升，0.18微米以下製程營收占比將上升。以應用來看，大面板驅動IC及電源管理產品營收占比將略升。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，第三季毛利率中位數26％、季減4個百分點，主要受生產成本增加影響，包括台灣夏季電價及新加坡廠區電價調漲，以及7月完成晶圓五廠1.1萬片月產能建置，使營業及折舊費用大增，分別影響毛利率約1.5個百分點。

世界先進總經理尉濟時表示，為因應半導體產業進入劇烈庫存調整周期，及面對通膨、升息、戰爭、地緣政治等總體經濟不確定因素，世界先進保守審慎進行產能擴充，預期第三季月產能將季增約5％、達28.7萬片晶圓，全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。

尉濟時指出，世界先進今年資本支出將略低於100億元，其中60％用於晶圓五廠設施及產能建置、25％為其他廠區設備去瓶頸、15％為各廠區例行維修。折舊金額方面，第三季估約20.7億元，全年則預期約78.8億元。

面對市況疲弱導致市場價格競爭轉趨激烈，黃惠蘭表示，世界先進將與客戶密切合作，採取保守審慎態度因應。董事長方略則表示，產業目前仍處於供過於求狀況，待此波產業修正結束、客戶折讓恢復常態後，目標毛利率能回升至37～39％、甚至40％水準。