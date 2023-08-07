野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，2023年以來市場偏好巨頭股票，例如與AI相關的五檔超大型股(MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA)漲幅近100%，其餘五檔超大型股(AAPL, TSLA, BRK/B, UNH, JPM)平均漲幅也近3成，顯示擁有較佳的定價能力及商業模式之企業，在經濟不確定的環境下較容易脫穎而出；然而第11~50大個股平均漲幅則不到10%，指數漲幅主要來自於超大型個股貢獻，包含AI人工智能，網路電商、線上教育及遠端服務等等新技術應用，在民眾消費習慣改變下，仍可望使相關業者中長期業績持續維持高增速，因為它們營運相對穩定，並且仍引領產業趨勢利多；另一方面，隨著AI、電動車及元宇宙應用爆發，預期半導體及半導體設備需求在中長期仍將維持強勁增長。

張繼文指出，美股科技財報陸續公布，Alphabet表示公司將擴大AI相關資本支出，Microsoft則表示AI部份預計下半年會有更顯著營收貢獻，Meta則預計2024年總支出會因投資AI及元宇宙持續上升，各大科技巨頭不約而同提及加大AI方面的投資，顯示相關應用將越來越廣泛。Amazon執行長賈西(Andy Jassy)近期受訪表示，亞馬遜每個營業單位都密集且廣泛研究生成式AI，並認為是千載難逢的技術變革。此外3M、波音等工業股也公布不錯的財報，一度激勵道瓊工業指數連13個交易日走揚，追平1987年以來最長連漲紀錄，惟在市場消化日本央行貨幣政策動向下，連漲氣勢終止，但四大指數仍處於上升趨勢，顯示美股續航力十足。