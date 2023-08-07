AI伺服器成為伺服器產業當紅炸子雞，各大品牌廠集中火力拼AI伺服器，讓國內伺服器組裝代工廠技嘉(2376)、廣達(2382)、英業達(2356)及緯創(3231)等訂單滿手，建準是5G伺服器／AI伺服器散熱頂尖供應商之一，可提供散熱風扇、散熱模組及液冷系統伺服器，客戶涵蓋各大代工廠，而元山主要客戶則為技嘉旗下技鋼及英業達等，順利搭上AI伺服器成長浪潮。

受惠於AI伺服器需求強勁，第2季建準AI伺服器營收佔比從第1季的低個位數已拉升至近10%，建準執行副總經理吳晉賜表示，現在天天都有客戶在追貨，AI伺服器接單是一個月比一個月強勁，預估AI伺服器營收佔比將逐季增加，下半年毛利率可望進一步改善。

建準AI伺服器業務進入高成長期，美系外資及日系外資同步看好建準，其中美系外資給予建準「建議買進」評等，目標價由63元大幅調高至160元；日系外資亦給予「買進」評等，目標價從108元上調至145元。

在元山方面，目前高速運算相關產品佔元山營收比重約20%，其中伺服器相關產品約佔高速運算產品的一半，即佔整體營收約10%，元山看好AI伺服器相關產品出貨可望持續放量，佔營收比重將進一步攀升，對公司營收及毛利率將有顯著的貢獻。