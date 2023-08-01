第2季節能產品營收41.2億元，季減1％，年減21％；出貨量則約771.7萬片/台，季增10％，年減18％。由於庫存去化緩慢及消費性產品需求低迷，上半年節能產品營收82.69億元，出貨量約1,471萬片/台，分別年減35％及39％。

影像產品第2季營收33.35億元，出貨量24.6萬台，季增7％及4％，分別年減41％及40％。累計影像產品上半年營收64.66億元，出貨量48.3萬台，因消費及娛樂性產品受到通膨影響買氣，分別年減34％及30％。

中光電第2季合併毛利率為20.9％，受惠於匯率有利差，較前一季16.7％增加4.2％，相較去年同期20.3％則增加0.6％。合併營業淨利為1.94億元，季增202.4％，年減71.7％；合併稅後淨利為3.66億元，季增89.1％，年減56.5％。歸屬母公司股東之淨利為4.12億元，季增63.2％，年減49.1％，每股盈餘為1.05元。

上半年合併營收為192.04億元，年減25％，主要由於全球經濟受到各種不利因素影響景氣回升動能；合併毛利率為18.8％，較去年同期17.7％增加1.1％，主因受惠於產品組合優化所致；合併營業利益2.58億元，年減74％，合併稅後淨利5.59億元，年減58％；歸屬母公司股東之淨利為6.65億元，年減48％，每股盈餘為1.7元。